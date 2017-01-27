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10:58 (мск), источник: ТАСС

Новосибирская область планирует выпустить облигации на 5 млрд рублей

По словам министрв финансов региона, политика привлечения заемных средств не приведет к росту госдолга.

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Новосибирская область планирует привлечь 5 млрд рублей за счет размещения в 2017 году пятилетнего облигационного займа, а также получить бюджетный кредит на сумму 2 млрд рублей. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

«Что касается облигационных займов, размещаться планируем (в 2017 году). Условия, скорее всего, будут те же, что и раньше — 5 млрд рублей на пять лет», — сказал региональный министр.

Кроме того, отметил он, в 2017 году регион рассчитывает на получение бюджетного кредита по ставке в 0,1% и планирует привлекать кредиты коммерческих банков. Их сумму Голубенко не уточнил.

Министр финансов Новосибирской области также отметил, что политика привлечения заемных средств не приведет к росту государственного долга региона. По прогнозам возглавляемого им министерства, к концу 2017 года он останется на нынешнем уровне — около 47,8 млрд рублей (порядка 48% от собственных доходов). По состоянию на 1 января 2017 года 15,5 млрд рублей приходится на ценные бумаги, около 18 млрд рублей — на бюджетные кредиты, 14,3 млрд рублей — на кредиты коммерческих банков.

Ранее депутаты регионального Заксобрания приняли бюджет региона с минимальным дефицитом. Доходы бюджета области в 2017 году составят 113,4 млрд рублей, увеличившись на 4,3 млрд рублей по сравнению с 2016 годом. Расходы останутся примерно на уровне прошлого года — 113,7 млрд рублей. Дефицит областного бюджета составит 300 млн рублей, что, как ранее сообщалось, обусловлено необходимостью не повышать госдолг региона.

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