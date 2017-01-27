В Башкирии ремонтируется мост через Ашкадар: введено реверсивное движение

Строительно-монтажные работы продлятся до конца октября текущего года, сообщили в Упрдор «Приуралье». Подрядчик проекта — оренбургская компания «СтройМостРеконструкция», выигравшая контракт стоимостью порядка 112 млн рублей.

Работы финансируются из федерального бюджета. Строителям предстоит в два этапа полностью разобрать и собрать пролетные строения, уложить дорожное полотно и установить барьерные ограждения.

Сейчас реверсивное движение транспорта осуществляется по правой стороне в сторону Оренбурга. Потоки регулирует светофор. Во время ремонта действует ограничение габаритов транспорта — не более 3,5 м.