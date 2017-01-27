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09:57 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Андрей Бочаров и Вагит Алекперов проинспектировали ход реконструкции Волгоградского ГДЮЦа

Рабочая встреча состоялась у губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с президентом компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым.

Как сообщает ВДТВ пресс-служба администрации Волгоградской области, Андрей Бочаров поблагодарил Алекперова за помощь компании в части реализации задач, поставленных жителями Волгоградской области.

В свою очередь Вагит Алекперов выразил готовность развивать сотрудничество: «Спасибо за высокую оценку и внимание к нашей деятельности. Хочу заверить, что мы оправдаем ваши надежды».

26 января Андрей Бочаров и Вагит Алекперов посетили реконструируемый Волгоградский ГДЮЦ. Перед строителями и архитекторами стоит задача не только восстановить центр, но сохранить его уникальный облик. Работа на объекте идет по плану, сдача ГДЮЦа в эксплуатацию намечена на 2018 год.

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