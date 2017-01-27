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10:57 (мск), источник: ТАСС

Новосибирская область увеличила собственные доходы в 2016 году на 19%

Расходы выросли за этот же период примерно на 4%

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Собственные доходы Новосибирской области выросли в 2016 году на 19%, достигнув 100,6 млрд рублей. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

«Общие доходы за 2016 год — 117,2 млрд рублей, в том числе, собственные — 100,6 млрд рублей. В динамике с 2015 годом динамика собственных доходов получилась 19%», — сказал Голубенко.

Он отметил, что именно собственные доходы обеспечили основную часть прироста доходов — трансферты из федерального бюджета лишь немного увеличились по сравнению с 2015 годом.

Что касается расходов, то они, по его словам, выросли в 2016 году примерно на 4% — со 113,7 млрд рублей до 118,3 млрд рублей.

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