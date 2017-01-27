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09:21 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярских маршрутчиков массово штрафуют: нарушили ПДД 888 раз

Только вчера штрафы получили 57 водителей, из них 40 — за управление транспортом с техническими неисправностями.

С начала года водители маршрутных автобусов 888 раз попались на нарушениях ПДД, сообщили в дорожной полиции Красноярска.

Накануне в краевой столице прошел рейд по контролю за пассажирскими перевозками. Сотрудники ГИБДД проверили 170 маршрутных автобусов.

В итоге штрафы получили 57 водителей, из них 40 — за управление транспортом с техническими неисправностями. Остальные штрафы были выписаны за несоблюдение сигналов светофора, невыполнение требований об остановке перед стоп-линией, игнорирование правил маневрирования.

«Госавтоинспекторы продолжают контролировать пассажирский транспорт при работе на маршрутах, в том числе с использованием скрытого контроля», — добавили в дорожной полиции.

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