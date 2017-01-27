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11:17 (мск), источник: RIGMA.INFO

Восемь населенных пунктов края перейдут в этом году на «голубое топливо»

В Хабаровском крае уже газифицировано 26 населенных пунктов.

В Хабаровском крае продолжается реализация программы газификации районов. В этом году на «голубое топливо» в регионе перейдут восемь населенных пунктов. Газ появится в поселке Переяславка, селах Георгиевка, Новостройка и Могилевка района имени Лазо, а также у сельчан Виноградовки, Федоровки, Воронежского-3 и Мичуринского в Хабаровском районе.

Как уточнили в комитете правительства края по развитию ТЭК, всего в ближайшие десять лет подключить к газоснабжению можно будет более 200 поселков. В партнерстве с ОАО «Газпром» в регионе построена опорная сеть по транспортировке топлива общей протяженностью более 2,5 тыс км.

Она включает магистральные и межпоселковые газопроводы, а также около двух десятков газораспределительных станций. Их потенциал позволяет пустить газ в более чем 500 тысяч квартир и домовладений.

В настоящее время в Хабаровском крае уже газифицировано 26 населенных пунктов, в том числе крупные города: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск и Николаевск-на-Амуре. Потребителями ресурса стали 56 промышленных объектов, 94 предприятия ЖКХ, а также около 100 тысяч квартир и домовладений. По уровню газификации регион вышел на лидирующее место в ДФО.

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