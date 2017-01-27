В Уфе опубликован график отключения воды на следующей неделе

30 января в Кировском районе, с 10 до 20 часов будет отключено холодное водоснабжение на ул. Мубарякова, 2/3, 2/4.

31 января в Демском районе останутся без холодной воды с 11 до 17 часов жильцы домов № 38, 40 по ул. Центральная.

В Октябрьском районе с 10 часов 31 января до 9 утра 1 февраля отключат холодную воду по адресам:

проспект Октября, 142, 142/1, 144, 144/1, 144/2, 142/2, 136, 136/1, 134, 134/1, 134/2, 136/2, 142/4, 142/3, 142/5, 132/1; ул. Российская, 82/2, 82/1, 84/1, 86/1, 84, 86.

1 февраля, с 10 до 21 часа холодное водоснабжение будет недоступно в доме на ул. Российская, 20.

2 февраля, с 10 до 20 часов без холодной воды останутся дома по следующим адресам:

ул. Октябрьской Революции, 7/1, 9; ул. Цюрупы, 23.