Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Трамп заявил, что Европа сделала "ужасную ошибку"
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Красная панда сбежала из зоопарка из-за «жажды любви»«Сейчас сезон размножения панд, поэтому настроение у них более возбужденное», — рассказал директор зоопарка
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Путин и Трамп обсудят Донбасс без Украины: СФ указал Киеву место
"Трамп аплодирует Кремлю": СМИ Запада о Путине
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
9NASA показало посадку зонда на Титан
20Трамп стал 45-м президентом США
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
09:42 (мск), источник: УралПолит.ру

Гостиницу на границе заказника «Европа — Азия» снесут

ПЕРВОУРАЛЬСК, 27 января, ИА УралПолит.Ru. Гостиницу в заказнике «Европа — Азия» снесут по решению суда.

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу компании «Галискар», являющейся владельцем самовольной постройки. Кроме того, компанию обязали привести участок, на котором была возведена гостиница, в состояние, пригодное для ведения лесного хозяйства.

«В соответствии со статьей 22, 24 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ “Об особо охраняемых природных территориях” на данных территориях постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она причиняет вред природным комплексам и их компонентам», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры.

Договор аренды между Департаментом лесного хозяйства Свердловской области и компанией «Галискар» был заключен в 2012 году. Земельный участок, предоставленный компании в аренду, является особо охраняемой природной территорией областного значения, на нем могут быть возведены только временные сооружения. Но в обход федерального законодательства «Галискар» возвел объект капитального строительства — гостиницу с кафе. Кроме того, организация не получала разрешения на капитальное строительство.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Екатеринбурге осудили участников ОПС, снабжавшего наркотиками несколько уральских регионов
Кремль назвал дату телефонного разговора Путина и Трампа
ООН: правительство Сирии препятствует доставке помощи населению
Тереза Мэй изложила свое видение принципов отношений с Россией
Правительство сократит расходы на научные исследования
На таможне застряли сотни иномарок без ЭРЫ-ГЛОНАСС
Российские фигуристы победили в соревнованиях пар на ЧЕ
Барак Обама может получить за свои мемуары около $20 млн
Спорт
Продолжение гегемонии: Тарасова и Морозов завоевали золото ЧЕ Шестой год подряд российские фигуристы стали чемпионами Европы в соревнованиях спортивных пар
Авто
Камеры в Москве зафиксировали скорость 300 км/ч Ежедневно в ЦОДД обрабатывают около 35 тыс. фотоматериалов с камер фотовидеофиксации
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь