Гостиницу на границе заказника «Европа — Азия» снесут

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу компании «Галискар», являющейся владельцем самовольной постройки. Кроме того, компанию обязали привести участок, на котором была возведена гостиница, в состояние, пригодное для ведения лесного хозяйства.

«В соответствии со статьей 22, 24 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ “Об особо охраняемых природных территориях” на данных территориях постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она причиняет вред природным комплексам и их компонентам», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры.

Договор аренды между Департаментом лесного хозяйства Свердловской области и компанией «Галискар» был заключен в 2012 году. Земельный участок, предоставленный компании в аренду, является особо охраняемой природной территорией областного значения, на нем могут быть возведены только временные сооружения. Но в обход федерального законодательства «Галискар» возвел объект капитального строительства — гостиницу с кафе. Кроме того, организация не получала разрешения на капитальное строительство.