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09:28 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия Омска незаконно лишила предпринимательницу киосков

Омская бизнесвумен через суд смогла отстоять законность размещения своих торговых точек.

Омская предпринимательница смогла с помощью прокуратуры восстановить справедливость. Центральный суд Омска признал незаконными действия мэрии Омска по исключению из схемы мест для киосков и ларьков.

Одна из омских предпринимательниц и владелица сети ларьков обратилась в городскую прокуратуру, настаивая на проверке. По ее мнению, администрация города Омска незаконно изменила схему размещения нестационарных торговых объектов. У женщины на руках были действующие договоры, позволяющие ей на законных основаниях размещать торговые точки.

Однако в мэрии Омска неизвестным образом поменяли схему так, что вчерашние законные ларьки бизнес-леди превратились в незаконные и подлежащие вывозу.

Прокуратуре удалось установить, что в некоторых случаях администрация действительно незаконно изменила схему размещения ларьков. Также ведомство убедилось, что все договоры предпринимательницы с администрацией действующие.

На этих основаниях прокуратура города Омска внесла представление мэру города Вячеславу Двораковскому.

Но на этом предпринимательница не остановилась. Она самостоятельно обратилась в суд, требуя признать незаконность действий администрации города Омска и недействительность поправок в нормативном акте об изменении схемы размещения киосков. Прокуратура Омска посчитала требования обоснованными.

В результате, 20 января 2017 года Центральный районный суд объявил действия администрации по изменению схемы нестационарных торговых объектов незаконными, удовлетворил иск бизнесвумен. Теперь предпринимательница может продолжать заниматься бизнесом.

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