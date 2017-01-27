Мэрия Омска незаконно лишила предпринимательницу киосков
Омская бизнесвумен через суд смогла отстоять законность размещения своих торговых точек.
Омская бизнесвумен через суд смогла отстоять законность размещения своих торговых точек.
Омская предпринимательница смогла с помощью прокуратуры восстановить справедливость. Центральный суд Омска признал незаконными действия мэрии Омска по исключению из схемы мест для киосков и ларьков.
Одна из омских предпринимательниц и владелица сети ларьков обратилась в городскую прокуратуру, настаивая на проверке. По ее мнению, администрация города Омска незаконно изменила схему размещения нестационарных торговых объектов. У женщины на руках были действующие договоры, позволяющие ей на законных основаниях размещать торговые точки.
Однако в мэрии Омска неизвестным образом поменяли схему так, что вчерашние законные ларьки
Прокуратуре удалось установить, что в некоторых случаях администрация действительно незаконно изменила схему размещения ларьков. Также ведомство убедилось, что все договоры предпринимательницы с администрацией действующие.
На этих основаниях прокуратура города Омска внесла представление мэру города Вячеславу Двораковскому.
Но на этом предпринимательница не остановилась. Она самостоятельно обратилась в суд, требуя признать незаконность действий администрации города Омска и недействительность поправок в нормативном акте об изменении схемы размещения киосков. Прокуратура Омска посчитала требования обоснованными.
В результате, 20 января 2017 года Центральный районный суд объявил действия администрации по изменению схемы нестационарных торговых объектов незаконными, удовлетворил иск бизнесвумен. Теперь предпринимательница может продолжать заниматься бизнесом.