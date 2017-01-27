Воронежская область получит 1,9 млн рублей на развитие малоэффективных школ
Субсидии выделяются в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2016−2020 годы.
Субсидии выделяются в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2016−2020 годы.
Воронежская область получит 1,9 млн рублей на реализацию программ внедрения современных моделей поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, работающих в сложных социальных условиях. Деньги выделят в 2017 году из федерального бюджета, следует из подписанного
Федерация распределила субсидии на сумму почти 69,7 млн рублей между бюджетами 45 регионов. Деньги предоставляются на реализацию механизмов финансовой и методической поддержки малоэффективных школ, мониторинга программ улучшения результатов обучения.
Субсидии выделяются в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2016−2020 годы.