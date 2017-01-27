Воронежская область получит 1,9 млн рублей на развитие малоэффективных школ

Воронежская область получит 1,9 млн рублей на реализацию программ внедрения современных моделей поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, работающих в сложных социальных условиях. Деньги выделят в 2017 году из федерального бюджета, следует из подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым распоряжения, опубликованного на сайте правительства страны во вторник, 24 января.

Федерация распределила субсидии на сумму почти 69,7 млн рублей между бюджетами 45 регионов. Деньги предоставляются на реализацию механизмов финансовой и методической поддержки малоэффективных школ, мониторинга программ улучшения результатов обучения.

Субсидии выделяются в рамках федеральной целевой программы развития образования на 2016−2020 годы.