АО «Пермский свинокомплекс» оплатит долг из субсидий

В дело о банкротстве также пытается вступить пенсионный фонд РФ с требованием в 37 млн руб. Общую сумму задолженности представители АО в суде обещали погасить из средств, которые им перечислит ООО «Свинокомплекс пермский» (арендатор имущества, владелец — омская группа «Синергия»). ООО, в свою очередь, собирается получить средства по госпрограмме предоставления субсидий.

Сумма перечисления на счет АО должна составить 103 млн руб., именно столько арендатор задолжал «Свинокомплексу» за покупку животных и просрочку по арендной плате.



Представитель минсельхоза края в суде пояснила, что поступление средств будет осуществлено не позднее 7 февраля. Размер субсидии в отношении ООО составит не менее 200 млн руб. «По порядку предоставления субсидий 103 млн руб. сразу отправятся на счет АО, затем те погасят долги перед ведомствами», — сообщила она. Заседание было отложено по ходатайству АО «Пермский свинокомплекс» и Министерства сельского хозяйства, т.к. АО вновь подало иск о признании незаконными действий ФНС, выраженных в отказе отсрочить подачу заявления о банкротстве.