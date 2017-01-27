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10:09 (мск), источник: ИА REGNUM

Омским чиновникам предложили взять лопаты

По оценкам областных властей, ситуация на дорогах Омска к лучшему не изменилась.

В Омской области могут ужесточить меры дисциплинарного воздействия к должностным лицам, ответственным за состояние дорог. Об этом стало известно по итогам заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, на заседании обсудили проблему неудовлетворительной очистки дорог от снега и замечания к содержанию улично-дорожной сети.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в конце декабря 2016 года городские власти получили нагоняй от областных за плохую уборку улиц. Губернатор Омской области Виктор Назаров поручил администрации Омска и региональному управлению дорожного хозяйства незамедлительно привести улицы в нормальное состояние. Контроль за проезжей частью должен был организовать Минстрой.

Однако, по информации облправительства, за прошедший месяц ситуация на дорогах «практически не изменилась к лучшему»: «Ездить и ходить по городу по-прежнему сложно. Это отражается на аварийности. В течение первых двух декад нового года на территории Омска произошло более 90 дорожно-транспортных происшествий. Доля ДТП с дорожной составляющей возросла до 89%».

Уточняется, что с начала текущего года сотрудники Госавтоинспекции выдали уже 882 предписания на устранение недостатков в состоянии улично-дорожной сети. По невыполненным в срок предписаниям возбуждено 25 административных материалов. Они направлены на рассмотрение в суды. К административной ответственности привлечено 92 должностных и юридических лица.

По словам мэра Омска Вячеслава Двораковского, только за нарушение дорожной разметки штрафные санкции обошлись городскому бюджету в 32 млн рублей. При этом на изготовление самой разметки предусмотрено в три с половиной раза меньше — 9 млн рублей. В ответ Назаров назвал абсурдной ситуацию, когда из бюджета выплачиваются штрафы, «объема которых хватило бы на то, чтобы приобрести несколько единиц дорожной техники для приведения тех же улиц в порядок». «Или финансировать из бюджета Омска больше нечего?», — спросил губернатор.

Известно, что в штате управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска на 1200 сотрудников приходится около 100 руководителей. Виктор Назаров предложил вывести их на уборку омских улиц: «Дайте им по лопате и один день пусть поработают. И увидите — на следующий же день и тротуары, и дороги, и пешеходные переходы будут в порядке, и все проблемы с организацией их уборки будут сняты».

Также глава региона поручил Минстрою ужесточить меры дисциплинарного воздействия к должностным лицам, ответственным за состояние дорог, вплоть до увольнения. В частности, речь шла о руководителях районных дорожно-ремонтных строительных управлений.

Нашлись недостатки и в содержании и обустройстве дорог в муниципальных районах. Наибольшее количество нареканий вызвали у Госавтоинспекции дороги в Горьковском, Любинском, Москаленском, Называевском, Омском, Павлоградском, Полтавском, Таврическом и Тюкалинском районах.

«В отношении должностных лиц — многократных нарушителей требований Госавтоинспекции по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог — областная комиссия рекомендует ставить вопрос об их дисквалификации», — подытожили в облправительстве.

Добавим, мэрия Омска продолжает регулярно отчитываться о работах по уборке дорог. По данным городских властей, с октября из Омска вывезено более 340 тысяч кубометров снега.

Напомним, по данным синоптиков, нынешняя зима в Омске — снежная. В первой декаде января в городе выпало 15,5 мм осадков, что составляет 172% нормы.

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