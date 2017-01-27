Омским чиновникам предложили взять лопаты
По оценкам областных властей, ситуация на дорогах Омска к лучшему не изменилась.
По оценкам областных властей, ситуация на дорогах Омска к лучшему не изменилась.
В Омской области могут ужесточить меры дисциплинарного воздействия к должностным лицам, ответственным за состояние дорог. Об этом стало известно по итогам заседания областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, на заседании обсудили проблему неудовлетворительной очистки дорог от снега и замечания к содержанию
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в конце декабря 2016 года городские власти получили нагоняй от областных за плохую уборку улиц. Губернатор Омской области Виктор Назаров поручил администрации Омска и региональному управлению дорожного хозяйства незамедлительно привести улицы в нормальное состояние. Контроль за проезжей частью должен был организовать Минстрой.
Однако, по информации облправительства, за прошедший месяц ситуация на дорогах «практически не изменилась к лучшему»: «Ездить и ходить по городу
Уточняется, что с начала текущего года сотрудники Госавтоинспекции выдали уже 882 предписания на устранение недостатков в состоянии
По словам мэра Омска Вячеслава Двораковского, только за нарушение дорожной разметки штрафные санкции обошлись городскому бюджету в 32 млн рублей. При этом на изготовление самой разметки предусмотрено в три с половиной раза меньше — 9 млн рублей. В ответ Назаров назвал абсурдной ситуацию, когда из бюджета выплачиваются штрафы, «объема которых хватило бы на то, чтобы приобрести несколько единиц дорожной техники для приведения тех же улиц в порядок». «Или финансировать из бюджета Омска больше нечего?», — спросил губернатор.
Известно, что в штате управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска на 1200 сотрудников приходится около 100 руководителей. Виктор Назаров предложил вывести их на уборку омских улиц: «Дайте им по лопате и один день пусть поработают. И увидите — на следующий же день и тротуары, и дороги, и пешеходные переходы будут в порядке, и все проблемы с организацией их уборки будут сняты».
Также глава региона поручил Минстрою ужесточить меры дисциплинарного воздействия к должностным лицам, ответственным за состояние дорог, вплоть до увольнения. В частности, речь шла о руководителях районных
Нашлись недостатки и в содержании и обустройстве дорог в муниципальных районах. Наибольшее количество нареканий вызвали у Госавтоинспекции дороги в Горьковском, Любинском, Москаленском, Называевском, Омском, Павлоградском, Полтавском, Таврическом и Тюкалинском районах.
«В отношении должностных лиц — многократных нарушителей требований Госавтоинспекции по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог — областная комиссия рекомендует ставить вопрос об их дисквалификации», — подытожили в облправительстве.
Добавим, мэрия Омска продолжает регулярно отчитываться о работах по уборке дорог. По данным городских властей, с октября из Омска вывезено более 340 тысяч кубометров снега.
Напомним, по данным синоптиков, нынешняя зима в Омске — снежная. В первой декаде января в городе выпало 15,5 мм осадков, что составляет 172% нормы.