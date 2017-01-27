ЦБ отозвал лицензии у страховых компаний «Вектор» и «Максимус»

Решение в отношении СК «Вектор» было принято в связи с неустранением нарушений страхового законодательства, в частности, из-за несоблюдения требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Лицензия у «Максимуса» отозвана из-за неоднократного непредставления в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.

СК «Вектор» — универсальная страховая компания с главным офисом в Симферополе, занимается преимущественно страхованием ОСАГО, а также добровольным медицинским страхованием.

Медицинская страховая компания «Максимус» — одна из страховых компаний в Ростовской области, специализируется на осуществлении обязательного и добровольного медицинского страхования.