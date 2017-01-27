На таможне застряли сотни иномарок без ЭРЫ-ГЛОНАСС

Почти 770 автомобилей, ввезенных с начала года через таможни Дальнего Востока, пока не выданы владельцам, сообщает «Инфтерфакс». Причиной заминки послужили вступившие с января требования об обязательном оснащении автомобилей системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС.

По словам начальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрия Ладыгина, с начала года оформлено 1 217 автомобилей: «Это значит, что товарищи заплатили платежи и хотели бы их забрать, но забрали машины только 448, на которые были выписаны ПТС (паспорт транспортного средства). Ситуация непростая».

Выпущенные таможнями иномарки — это те автомобили, хозяева которых представили свидетельства «О безопасности конструкции транспортного средства» (СБКТС), оформленные до 31 декабря 2016 года. Остальные машины пока на таможенных складах.