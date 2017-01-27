На таможне застряли сотни иномарок без ЭРЫ-ГЛОНАСС
Уже почти месяц на складе дальневосточной таможни простаивает почти тысяча иномарок, которые не могут быть выданы своим владельцам.
Уже почти месяц на складе дальневосточной таможни простаивает почти тысяча иномарок, которые не могут быть выданы своим владельцам.
Почти 770 автомобилей, ввезенных с начала года через таможни Дальнего Востока, пока не выданы владельцам, сообщает «Инфтерфакс». Причиной заминки послужили вступившие с января требования об обязательном оснащении автомобилей системой экстренного реагирования при авариях
По словам начальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрия Ладыгина, с начала года оформлено 1 217 автомобилей: «Это значит, что товарищи заплатили платежи и хотели бы их забрать, но забрали машины только 448, на которые были выписаны ПТС (паспорт транспортного средства). Ситуация непростая».
Выпущенные таможнями иномарки — это те автомобили, хозяева которых представили свидетельства «О безопасности конструкции транспортного средства» (СБКТС), оформленные до 31 декабря 2016 года. Остальные машины пока на таможенных складах.
На складах еще находятся 769 машин, на которые не подавали декларации. Какова их судьба, трудно сказать. Будет нормально оформлена СБКТС, значит, да. Будут установлены кнопки (система «ЭРА-ГЛОНАСС») - значит, тоже да.
В свою очередь, руководитель