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10:26 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Правительство сократит расходы на научные исследования на 19 млрд рублей

Правительство сократит расходы на программу развития научно-технологического комплекса на 25 млрд руб., на научные исследования будет выделено меньше на 19 млрд.

Источник: РИА "Новости"

Это следует из проекта, который опубликован на портале нормативных правовых актов.

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Федеральная целевая программа (ФЦП) развития научно-технологического комплекса на 2014−2020 годы была принята в 2013 году и ежегодно корректировалась. Согласно настоящей редакции программы, до 2020 года на эти цели выделено 228,7 млрд руб., из которых 187,2 млрд — из федерального бюджета. 121,9 млрд руб. выделяется на прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения.

Проект постановления правительства, который разработан в Минобрнауки, вносит изменения в ФЦП. Относительно цифр, которые были изначально заложены на этот период, 7 млрд руб., расходы на научные исследования сократятся почти на 19 млрд руб.7 млрд руб., в том числе 197,6 млрд — из бюджета. 128,1 млрд должно было пойти на исследовательскую работу.

Пресс-служба Минобрнауки прокомментировала РБК, что экономия связана с необходимостью приводить программу в соответствие с федеральным бюджетом на ближайшие три года.

Напомним, ранее Минфин представил проект федерального бюджета на 2017−2019 годы, среди новшеств бюджета на 2017 год — особый порядок исполнения майских указов президента.

Комментарии
4
Сергей Даринский
зачем чо-то там исследовать, если можно купить на алиэкспресс.
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Геннадий Воронов
Да, весьма провокационный вброс. Но, в принципе, не меняет положение
вещей. Кроме ,энергоресурсов,нефти ,газа, власть больше ничего не интересует. Огромные прибыли , малыми затратами. Это факт.
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the monster of designing
Кто пишет такие статьи? Суммы денежных средств по тексту напутаны, и отсутствует главная информация – как это сокращение отразится на поставленных задачах.
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