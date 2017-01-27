Правительство сократит расходы на научные исследования на 19 млрд рублей

Это следует из проекта, который опубликован на портале нормативных правовых актов.

Федеральная целевая программа (ФЦП) развития научно-технологического комплекса на 2014−2020 годы была принята в 2013 году и ежегодно корректировалась. Согласно настоящей редакции программы, до 2020 года на эти цели выделено 228,7 млрд руб., из которых 187,2 млрд — из федерального бюджета. 121,9 млрд руб. выделяется на прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения.

Проект постановления правительства, который разработан в Минобрнауки, вносит изменения в ФЦП. Относительно цифр, которые были изначально заложены на этот период, 7 млрд руб., расходы на научные исследования сократятся почти на 19 млрд руб.7 млрд руб., в том числе 197,6 млрд — из бюджета. 128,1 млрд должно было пойти на исследовательскую работу.

Пресс-служба Минобрнауки прокомментировала РБК, что экономия связана с необходимостью приводить программу в соответствие с федеральным бюджетом на ближайшие три года.

Напомним, ранее Минфин представил проект федерального бюджета на 2017−2019 годы, среди новшеств бюджета на 2017 год — особый порядок исполнения майских указов президента.