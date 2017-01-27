Правительство сократит расходы на научные исследования на 19 млрд рублей
Правительство сократит расходы на программу развития
Правительство сократит расходы на программу развития
Это следует из проекта, который опубликован на портале нормативных правовых актов.
Федеральная целевая программа (ФЦП) развития
Проект постановления правительства, который разработан в Минобрнауки, вносит изменения в ФЦП. Относительно цифр, которые были изначально заложены на этот период, 7 млрд руб., расходы на научные исследования сократятся почти на 19 млрд руб.7 млрд руб., в том числе 197,6 млрд — из бюджета. 128,1 млрд должно было пойти на исследовательскую работу.
Напомним, ранее Минфин представил проект федерального бюджета на 2017−2019 годы, среди новшеств бюджета на 2017 год — особый порядок исполнения майских указов президента.
вещей. Кроме ,энергоресурсов,нефти ,газа, власть больше ничего не интересует. Огромные прибыли , малыми затратами. Это факт.