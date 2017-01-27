Алиханов: BMW выражает намерение работать с Калининградской областью

В четверг, 26 января, делегация областного правительства встретилась с руководством BMW Group. Переговоры прошли в штаб-квартире автомобильного концерна в Мюнхене. В мероприятии принимал участие замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов.

Переговоры с BMW проходят в условиях меняющейся экономики, политики, рынка. Для того чтобы определиться как с параметрами будущего проекта, так и с условиями федеральной поддержки, предстоит ещё немало поработать. Очень рады, что BMW выражает намерение продолжать работать с Калининградской областью. Наши продолжительные контакты говорят о стабильном интересе к совместной работе. Со своей стороны, для региона важно организовать полноценное использование новых возможностей в секторе автопрома, — цитирует Алиханова пресс-служба областного правительства.

По его словам, на окончательные параметры проекта автомобильного кластера в Калининграде стороны планируют выйти к середине текущего года.

Мы договорились в ближайшее время проработать все модальности проекта и через полгода встретиться для окончательного выбора варианта развития автомобильного кластера в Калининградской области, — заявил врио губернатора.

С 1999 года автомобили БМВ выпускают по контрактной схеме на мощностях калининградского «Автотора». За семь лет в регионе произвели более 170 тысяч транспортных средств 3-й и 5-й серий, кроссоверов X1, X3, Х4, Х5, Х6.

BMW планирует построить завод полного цикла в рамках создаваемого автокластера. В 2015 году «Автотор» сообщил, что откладывает срок реализации проекта на год по соглашению с правительством Калининградской области. Предполагалось, что в 2017 году введённые мощности составят до 100 тысяч автомобилей в год с их увеличением до 250 тысяч.

В ноябре 2016 года Алиханов говорил, что строительство завода BMW в Калининградской области может начаться в 2017 году.