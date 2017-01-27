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10:33 (мск), источник: Коммерсантъ

К аукциону на строительство чусовского обхода допущены две заявки

Вчера конкурсная комиссия выбрала две компании, которые смогут участвовать в аукционе на строительство обхода города Чусовой.

На сайте госзакупок сообщается, что из двух компаний, подавших заявки, одобрены обе. Стоимость подряда составит 2,2 млрд руб., аукцион состоится 30 января.

По информации «Ъ», одна из компаний, подавших заявку — пермский филиал челябинского «Уралмотострой» Мостоотряд № 123, ранее также участвовавшая в конкурсе.

Напомним, аукцион на строительство чусовского обхода объявляется четвертый раз. Два раза конкурс выигрывало ООО «Мостострой-12» (Тюмень), оба раза ФАС России отменяло результаты аукциона, а в третий раз признало его несостоявшимся. Впоследствии «Мосострой-12» был включен пермским УФАС в список недобросовестных поставщиков.

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