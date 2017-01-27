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10:46 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жители 18 домов в Новосибирске против проведения капремонта

В Новосибирске отремонтируют 460 домов по программе капремонта, сообщает пресс-служба мэрии.

Жители 18 домов в Новосибирске выступили против проведения капремонта, сообщает пресс-служба мэрии.

В 2016 году в Новосибирске по программе капитального ремонта было отремонтировано на 46% больше домов в сравнении с 2015 годом. Было отремонтировано 410 домов, в том числе 111 лифтов в 33 домах.

В 2017 году запланировано проведение ремонта в 463 многоквартирных домах. В домах отремонтируют крышу, фасады, подвальные помещения, внутридомовые инженерные системы водоснабжение, тепло- и электроснабжение. .

Однако специалисты мэрии отметили, что в Новосибирске есть дома, включенные в программу капитального ремонта на 2017 год, где жители категорически против проведения ремонтных работ. Из-за подобных случаев тоже приходится корректировать краткосрочную программу. На сегодняшний день это уже порядка 18 домов.

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