Жители 18 домов в Новосибирске против проведения капремонта
В Новосибирске отремонтируют 460 домов по программе капремонта, сообщает
В Новосибирске отремонтируют 460 домов по программе капремонта, сообщает
Жители 18 домов в Новосибирске выступили против проведения капремонта, сообщает
В 2016 году в Новосибирске по программе капитального ремонта было отремонтировано на 46% больше домов в сравнении с 2015 годом. Было отремонтировано 410 домов, в том числе 111 лифтов в 33 домах.
В 2017 году запланировано проведение ремонта в 463 многоквартирных домах. В домах отремонтируют крышу, фасады, подвальные помещения, внутридомовые инженерные системы водоснабжение, тепло- и электроснабжение. .
Однако специалисты мэрии отметили, что в Новосибирске есть дома, включенные в программу капитального ремонта на 2017 год, где жители категорически против проведения ремонтных работ.