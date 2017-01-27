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10:51 (мск), источник: РИА Новости

Под Красноярском запустят производство полимерных медизделий

Запустить производство полимерных медицинских изделий, замещающее продукцию из Азии и ЕС, планируется в Железногорске в 2019 году, сообщает пресс-служба Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ). По информации инкубатора, проект получил поддержку по программе «Старт».

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 27 янв — РИА Новости. Запустить производство полимерных медицинских изделий, замещающее продукцию из Азии и ЕС, планируется в Железногорске в 2019 году, сообщает пресс-служба Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ).

По информации инкубатора, проект получил поддержку по программе «Старт». Производимая продукция будет обладать рядом специальных свойств: обеспечивать рентгеноконтрастность — визуализацию перемещения катетеров и трубок в теле пациента, защищать от проникновения света при сохранении прозрачности, сохранять жёсткость и память формы. Кроме того, от производимых сегодня аналогов продукцию будет отличать повышенная биологическая безопасность. В КРИТБИ не сообщили о примерных объемах производства.

«В Красноярском крае планируется создать импортозамещающее производство полимерных изделий для медицины. …Капельницы, устройства для переливания крови, катетеры, шланги для аппаратов искусственной вентиляции легких будут производиться в Железногорске Красноярского края. Ожидается, что производство будет запущено в 2019 году», — говорится в сообщении.

Большая часть поставляемых в Россию аналогичных медицинских изделий производится в Китае, странах ЕС и США. Азиатские товары зачастую не отвечают требованиям безопасности, а американские и европейские товары слишком дороги.

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