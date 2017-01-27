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11:09 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На ремонт пермских дорог потратят 500 федеральных миллионов

ПЕРМЬ, 27 января, РИА ФедералПресс. За счет федеральных средств в Перми отремонтируют 18 дорожных объектов.

Власти краевой столицы определились со списком дорожных объектов, которые будут отремонтированы в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Всего на эти цели из федеральной казны выделено 500 млн рублей. Общая площадь ремонтируемого дорожного полотна составит порядка 400 тысяч кв.м.

«В этом году мы завершаем те объекты, которые на отдельных участках были отремонтированы еще в прошлом году, например, шоссе Космонавтов, улица Пушкина, участок дороги Пермь-Сылва, который расположен на территории города. Как и в прошлом году, список сформирован так, чтобы ремонтировать целые транспортные узлы, а не выхватывать локальные объекты по городу», — рассказал замглавы горадминистрации Анатолий Дашкевич.

Так, например, в микрорайоне Парковый будет отремонтированы участки улиц Зои Космодемьянской, Барамзиной и Желябова. В Свердловском районе — улицы Лихвинская, Старцева, Чукотская.

Обустройство будет комплексным: где необходимо, заменят не только покрытие проезжей части, но и бортовой камень, обновят тротуары, освещение, разметку и дорожные знаки.

Напомним, в прошлом году из федерального бюджета Перми на дорожную отрасль было выделено 350 млн рублей, что позволило значительно увеличить площадь ремонта и достичь рекордного показателя в миллион квадратных метров.

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