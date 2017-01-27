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11:37 (мск), источник: Volga News

Хозяйства Самарской области начали вывоз минеральных удобрений

Хозяйства Самарской области начали вывоз минеральных удобрений, сообщил сайт регионального минсельхоза.

По состоянию на 26 января сельхозпредприятиями вывезено 3,3 тыс. т в действующем веществе.

Потребность региональных сельхозтоваропроизводителей в минеральных удобрениях на период проведения весенних полевых работ составляет 24,8 тыс. т в действующем веществе.

Большая часть закупок минеральных удобрений будет производиться посредством Обшаровской и Подбельской агрохимических баз.

Наиболее активную работу в этом направлении ведут хозяйства Хворостянского, Камышлинского и Сызранского районов.

С 1 февраля 2017 года для самарских аграриев стоимость аммиачной селитры составит 13,7 тыс. руб./тонна. Гранулированный сульфат аммония сельхозтоваропроизводители губернии смогут приобрести по цене 11,8 тыс. руб./т, кристаллический — 10,6 тыс. руб./тонна.

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