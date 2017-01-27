Хозяйства Самарской области начали вывоз минеральных удобрений
Хозяйства Самарской области начали вывоз минеральных удобрений, сообщил сайт регионального минсельхоза.
Хозяйства Самарской области начали вывоз минеральных удобрений, сообщил сайт регионального минсельхоза.
По состоянию на 26 января сельхозпредприятиями вывезено 3,3 тыс. т в действующем веществе.
Потребность региональных сельхозтоваропроизводителей в минеральных удобрениях на период проведения весенних полевых работ составляет 24,8 тыс. т в действующем веществе.
Большая часть закупок минеральных удобрений будет производиться посредством Обшаровской и Подбельской агрохимических баз.
Наиболее активную работу в этом направлении ведут хозяйства Хворостянского, Камышлинского и Сызранского районов.
С 1 февраля 2017 года для самарских аграриев стоимость аммиачной селитры составит 13,7 тыс. руб./тонна. Гранулированный сульфат аммония сельхозтоваропроизводители губернии смогут приобрести по цене 11,8 тыс. руб./т, кристаллический — 10,6 тыс. руб./тонна.