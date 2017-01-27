К 2023 году на месте разреза «Коркинский» появится пруд — общественная палата России одобрила засыпку карьера песками Томинского ГОКа

Планы по рекультивации были рассмотрены на расширенном заседании комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ.

Планируется, что в ходе рекультивации разрез будет заполнен песками Томинского ГОКа до уровня 140 метров от поверхности (его глубина — более полукилометра). На засыпку направят 500 миллионов кубических метров пустой породы ГОКа. Выше этого уровня разрез будет заполнен водой.

«Материал для рекультивации представляет собой практически нефильтрующий и плохо размываемый материал — суглинок, — доложила в Общественной палате директор управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности ЗАО “Русская медная компания” Наталия Гончар. — Для сгущения хвостов обогащения будут применены лучшие технологии и оборудование мировых лидеров из России, США, Канады и Финляндии».

По мнению ученых, пески ГОКа могут эффективно «запечатать» полости подземных выработок. Это устранит угрозу возникновения эндогенных пожаров и исключит развитие оползневых процессов и обрушение бортов.

Разработчики считают, что на засыпку разреза понадобится 23 года, и к 2040 году на месте чадящего котлована должен образоваться большой пруд.

В настоящее время научными организациями проводятся инженерные изыскания и разрабатывается соответствующая проектная документация. Эксперты Общественной палаты проанализировали и одобрили предварительные результаты проводимой работы. Как сообщили в ОП, эксперты рекомендовали провести исчерпывающий комплекс исследований, а также сопровождать все этапы реализации проекта программами экологического мониторинга и общественного контроля.

Соответствующие рекомендации будут направлены в профильные министерства, ведомства и организации.