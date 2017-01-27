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11:34 (мск), источник: Uralpress.ru

К 2023 году на месте разреза «Коркинский» появится пруд — общественная палата России одобрила засыпку карьера песками Томинского ГОКа

Эксперты Общественной палаты России одобрили проект экологической рекультивации Коркинского угольного разреза — крупнейший в Евразии карьер предлагается засыпать материалом, изготовленным на основе измельченных хвостов (пустой горной породы) обогатительной фабрики АО «Томинский ГОК» (принадлежит ЗАО «Русская медная компания»).

Планы по рекультивации были рассмотрены на расширенном заседании комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ.

Планируется, что в ходе рекультивации разрез будет заполнен песками Томинского ГОКа до уровня 140 метров от поверхности (его глубина — более полукилометра). На засыпку направят 500 миллионов кубических метров пустой породы ГОКа. Выше этого уровня разрез будет заполнен водой.

«Материал для рекультивации представляет собой практически нефильтрующий и плохо размываемый материал — суглинок, — доложила в Общественной палате директор управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности ЗАО “Русская медная компания” Наталия Гончар. — Для сгущения хвостов обогащения будут применены лучшие технологии и оборудование мировых лидеров из России, США, Канады и Финляндии».

По мнению ученых, пески ГОКа могут эффективно «запечатать» полости подземных выработок. Это устранит угрозу возникновения эндогенных пожаров и исключит развитие оползневых процессов и обрушение бортов.

Разработчики считают, что на засыпку разреза понадобится 23 года, и к 2040 году на месте чадящего котлована должен образоваться большой пруд.

В настоящее время научными организациями проводятся инженерные изыскания и разрабатывается соответствующая проектная документация. Эксперты Общественной палаты проанализировали и одобрили предварительные результаты проводимой работы. Как сообщили в ОП, эксперты рекомендовали провести исчерпывающий комплекс исследований, а также сопровождать все этапы реализации проекта программами экологического мониторинга и общественного контроля.

Соответствующие рекомендации будут направлены в профильные министерства, ведомства и организации.

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