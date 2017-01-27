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12:57 (мск), источник: Kapital.kz

Нацбанк готов рассмотреть вопрос снижения базовой ставки

В ближайшее время Нацбанк готов рассматривать вопрос о снижении базовой ставки.

Источник: Kapital.kz

Об этом на встрече с журналистами сообщил директор департамента исследований и статистики Национального банка РК Виталий Тутушкин, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Потому что ситуация (в экономике — Ред.) достаточно стабильная, внешний фон благоприятный. Конечно, (внешний фон — Ред.) не такой хороший, каким он был при 100 долларах за баррель… В прошлом году цены на нефть в процентном отношении выросли очень сильно. Есть договоренность в отношении ОПЕК, как они будут реализовываться потом, через полгода — это уже другой вопрос. Но сейчас, в принципе, пока ситуация нормальная. Мы не ожидаем, каких-то негативных изменений на рынке. Рост экономики (Казахстана — Ред.) возобновился, мы видим, что ВВП растет. По итогам 2016 года скорее всего этот показатель увеличится примерно на 1%», — отметил Виталий Тутушкин.

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При этом он уточнил, что «не факт, что Нацбанк понизит базовую ставку».

«Но мы готовы принимать более смелые решения по базовой ставке. В то же время, мы проведем прогнозный раунд, оценим как будет развиваться экономика в ближайшие 1,5 года. Если по нашим прогнозам (внешний фон — Ред.) будет благоприятным, то может быть будет принято решение по повышению ставки… Сейчас базовая ставка находится на таком уровне, где большие шаги уже, наверное, не возможны. Шаг в 2% мы делать не будем, шаг в 1% это вопрос того, как мы будем видеть развитие ситуации в экономике, насколько она будет благоприятной», — резюмировал Виталий Тутушкин.

Напомним, в начале января 2017 года Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 12% с коридором +/-1%. Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 20 февраля 2017 года.

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