Систему tax free в России распространят на продукты

В Минфине изданию рассказали, что базовые параметры законопроекта о tax free «практически согласованы».

Ранее предполагалось, что вернуть НДС иностранные туристы смогут только за непродовольственные покупки. На расширении перечня настоял Минпромторг.

Минимальная сумма покупки для возврата НДС составит 10 тысяч рублей. Некоторые аспекты, например, число дней возврата, еще предстоит доработать, добавили в ведомстве.

В мае 2016 года первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил разработать и представить модель внедрения в России системы tax free — возврата 18-процентного налога на добавленную стоимость (НДС) при вывозе товаров иностранцами.