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11:44 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области появились 14 новых машин «скорой помощи»

27 января губернатор Евгений Куйвашев вручил ключи от 14 автомобилей «скорой помощи» руководителям учреждений здравоохранения Свердловской области.

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Автомобили оснащены расширенным набором медицинского оборудования.

«Мы понимаем, насколько важна своевременность оказания медицинской помощи для людей, попавших в чрезвычайную ситуацию, сложную ситуацию. Первыми на выручку всегда приходят врачи. От того, насколько помощь будет оказана быстро, квалифицированно, от того, какое оборудование при этом будет задействовано, зависит человеческая жизнь. Мы не можем не радоваться тому, что сегодня в города Свердловской области отправятся новые, хорошо укомплектованные автомобили», — сказал Евгений Куйвашев.

Главные врачи больниц региона получили ключи от 12 автомобилей класса В — это кареты экстренной помощи. Машины отправились в Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Серов и другие города. Два учреждения здравоохранения получили машины класса С — это реанимобили с максимальным набором медицинского оборудования, который используется для оказания экстренной помощи тяжело пострадавшим пациентам.

«Отмечу, что 12 автомобилей, которые уедут сегодня в города области — это полноприводные “УАЗ”, предназначенные для сельской местности. Они хорошо укомплектованы по классу В и очень выручают там, где трудно проехать. Водители эти машины любят, медики рады этому поступлению», — рассказал главный врач территориального центра медицины катастроф Виктор Попов.

Он отметил, что срок службы одной кареты «скорой помощи» составляет примерно пять лет. Это означает, что ежегодно около 100 машин из 660, работающих в Свердловской области, нужно заменять.

Напомним, автопарк свердловских больниц пополнялся в прошлом году.

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