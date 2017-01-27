На время реконструкции движение по улице Ленина могут перекрыть

Как сообщалось ранее, работы по реконструкции второй части улицы Ленина — от Юбилейного моста до Ленинградской площади — планируется начать весной, а закончить осенью. При этом для обеспечения безопасности проведения строительства не избежать изменений в организации движения.

Вадим Кормилец, заместитель директора департамента транспорта администрации Омска:

— Рассматривается два варианта: либо движение по одной полосе, либо отказаться от постоянного движения автотранспорта для обеспечения качества, сроков работ и безопасности всех участников дорожного движения. Так как работы будут вестись на тротуарах, «ИдеалСтрой» (подрядчик, ранее реконструировавший Любинский проспект и улицу Чокана Валиханова, — прим. ред.) вынужден будет выделить место на проезжей части для пешеходов. Это приводит к мысли отказаться даже от одной полосы. Но конечного решения пока нет.

Представитель дептранса добавил, что целесообразнее рассматривать полное прекращение движения, но не на всем протяжении улицы, а на отдельных участках, поскольку там есть разного назначения учреждения, жилые дома.

— Задача — обеспечить проезд к этим объектам, проезд местных жителей и машин оперативных служб, — отметил Кормилец.

Напомним, о том, что проект обновления одной из главных улиц Омска будет продолжен, объявил на открытии Любинского проспекта глава «Газпрома» Алексей Миллер. Компания выделит на это 1 млрд рублей. Свою лепту внесет и региональное правительство — из облбюджета планируется направить 150 млн рублей на реконструкцию Юбилейного моста.