Возрастную планку супругов для участия в жилпрограмме на Кубани могут повысить
Краснодар, 27 января, KrasnodarMedia. Внести изменения в федеральную программу «Молодая семья» предлагают депутаты Заксобрания Краснодарского края.
Краснодар, 27 января, KrasnodarMedia. Внести изменения в федеральную программу «Молодая семья» предлагают депутаты Заксобрания Краснодарского края.
Кубанские депутаты предлагают увеличить возрастную планку для семей, которые могут принять участие в программе, предлагающей бюджетную помощь в приобретении жилья, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на сайт ЗСК.
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На данный момент, по условиям федеральной программы «Молодая семья», рассчитывать на помощь государства в приобретении собственного жилья, могут только семьи в возрасте до 35 лет. Кубанские депутаты, предлагаю повысить эту возрастную планку, чтобы кубанцы и после превышения одним или двумя супругами 35 лет, имели право на свое жилье.