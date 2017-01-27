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12:11 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Возрастную планку супругов для участия в жилпрограмме на Кубани могут повысить

Краснодар, 27 января, KrasnodarMedia. Внести изменения в федеральную программу «Молодая семья» предлагают депутаты Заксобрания Краснодарского края.

Кубанские депутаты предлагают увеличить возрастную планку для семей, которые могут принять участие в программе, предлагающей бюджетную помощь в приобретении жилья, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на сайт ЗСК.

Обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором депутаты Заксобрания края предлагают внести изменения в условия программы «Молодая семья» для получения жилья официально утвердили 25 января.

На данный момент, по условиям федеральной программы «Молодая семья», рассчитывать на помощь государства в приобретении собственного жилья, могут только семьи в возрасте до 35 лет. Кубанские депутаты, предлагаю повысить эту возрастную планку, чтобы кубанцы и после превышения одним или двумя супругами 35 лет, имели право на свое жилье.

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