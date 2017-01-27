Из Украины вывели $700 млн — Нацбанк

Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб, передает finance.liga.net.

— С момента, когда мы разрешили репатриацию дивидендов компаниями, было репатриировано дивидендов на $700 млн, — сказал Дмитрий Сологуб.

Сейчас готовится план репатриации дивидендов в 2017 году.

Напомним, в апреле прошлого года Петр Порошенко ездил в США, чтобы договориться с правительством о совместных поисках американских инвестиций для Украины.