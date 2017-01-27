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17:16 (мск), источник: Вести Иркутск

96 миллионов рублей должны своим сотрудникам несколько предприятий в Иркутской области

Около десяти миллионов рублей штрафов выплатили в прошлом году предприятия и организации Прибайкалья за несвоевременную выдачу зарплаты.

В результате общую задолженность удалось сократить почти в два раза. Сейчас она 96 миллионов рублей. В основном это долги четырёх предприятий, которые объявили себя банкротами. Они не первый год в «чёрном списке»: «Иркутскнефтегазострой», «Иркутскпромстрой», «Промышленная металлургия» из Братска и ангарский завод ПСК. Полностью рассчитались с работниками другие злостные неплательщики — «Усольмаш», Ангарское управление строительства, Иркутский завод ЖБИ. Между тем меры воздействия к зарплатным должникам ужесточились. Изменения в законодательстве, принятые в конце прошлого года, повысили суммы штрафов в несколько раз.

— Все организации, которые попадают, мы со всеми работаем. Есть вероятность, что они всё-таки погасят, потому что меры, которые принимаем, они очень жёсткие. Прокуратура за них берётся, инспекция, правительство, все-все-все, — говорит заместитель главного инспектора государственной инспекции труда по Иркутской области Людмила Данилина.

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