96 миллионов рублей должны своим сотрудникам несколько предприятий в Иркутской области
Около десяти миллионов рублей штрафов выплатили в прошлом году предприятия и организации Прибайкалья за несвоевременную выдачу зарплаты.
Около десяти миллионов рублей штрафов выплатили в прошлом году предприятия и организации Прибайкалья за несвоевременную выдачу зарплаты.
В результате общую задолженность удалось сократить почти в два раза. Сейчас она 96 миллионов рублей. В основном это долги четырёх предприятий, которые объявили себя банкротами. Они не первый год в «чёрном списке»: «Иркутскнефтегазострой», «Иркутскпромстрой», «Промышленная металлургия» из Братска и ангарский завод ПСК. Полностью рассчитались с работниками другие злостные неплательщики — «Усольмаш», Ангарское управление строительства, Иркутский завод ЖБИ. Между тем меры воздействия к зарплатным должникам ужесточились. Изменения в законодательстве, принятые в конце прошлого года, повысили суммы штрафов в несколько раз.
— Все организации, которые попадают, мы со всеми работаем. Есть вероятность, что они