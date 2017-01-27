В Уфе пройдет первая в этом году сельскохозяйственная ярмарка

В пресс-службе городской администрации рассказали, что сельскохозяйственные ярмарки проводятся в Уфе уже более 20 лет.

Главные задачи таких ярмарок — обеспечение уфимцев качественными продуктами непосредственно от тех, кто их производит, сдерживание роста цен, а также поддержка республиканских сельхозтоваропроизводителей.

Как сообщало агентство «Башинформ», в прошлом году в Уфе проведено 237 сельскохозяйственных ярмарок, включая тематические — «Всё для сада и огорода», «Ягодное лукошко» и «Медовый край».

Общая стоимость привезенной на реализацию сельхозпродукции превысила 600 млн рублей.

В 2016 году уфимцам предложили на ярмарках 4507 тонн картофеля, 2688,7 тонны лука, моркови, капусты и свеклы, а также 347,7 тонны меда, 1262,7 тонны говядины, свинины, баранины, конины и 105,8 тонны мяса птицы. За год свою продукцию представили уфимцам фермеры и собственники частных подворий из 45 районов республики. Общее количество посетивших в Уфе ярмарки выходного дня превысило 450 тысяч человек.