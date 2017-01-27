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12:44 (мск), источник: ИА REGNUM

В воронежском концерне «Созвездие» сменится гендиректор

Азрет Беккиев покинет пост генерального директора концерна «Созвездие» (головное предприятие находится в Воронеже), но останется в структуре концерна на позиции генерального конструктора.

Пост генерального директора «Созвездия», по данным «Коммерсантъ», займёт Александр Якунин, который сейчас возглавляет Объединенную приборостроительную корпорацию.

Как сообщает издание со ссылкой на генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова, гендиректору ОПК Александру Якунину предложено возглавить «Созвездие», а Азрету Беккиеву — стать генконструктором предприятия, он займется научной работой с уклоном в модернизацию.

Чемезов объяснил необходимость перестановок разделением «операционной деятельности и управленческих функций с научными компетенциями», а также повышением статуса и возможностей данных структур.

Руководитель пресс-службы концерна «Созвездие» Алексей Некрасов сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что Азрет Беккиев на данный момент остается генеральным директором концерна, однако в ближайшие три недели будет находиться в отпуске.

ОАО «Концерн «Созвездие» было создано в 2004 году на базе воронежского НИИ связи. Сейчас в концерн входит 20 предприятий, специализирующихся на разработке и производстве высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы и специальной техники.

С 2014 года концерн вошел в состав государственной корпорации «Ростехнологии». В июле 2014 года концерн «Созвездие» был включен властями США в санкционный список — в числе других крупных российских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Концерн «Созвездие» занимается разработкой единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) для комплексного управления войсками. До 2020 года в войска должно поступить 40 комплектов системы.

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