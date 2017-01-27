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12:57 (мск), источник: dostup1.ru

На обустройство парков и скверов Южного Урала направлено 1,2 млрд рублей

Эти средства пойдут на благоустройство наиболее посещаемых мест города и оборудование дворовых территорий.

В Челябинской области на благоустройство парков и скверов направлено 1,2 млрд рублей — данные средства будут использованы не только на самые посещаемые места в городах области, но также на дворовые территории, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В рамках реализации проекта «Городская среда» на поддержку муниципальных программ благоустройства планируется направить 1 млрд 163 млн рублей, из которых 813,9 млн рублей будет выделено из федеральной казны, 350 млн — из областного бюджета.

Данные средства будут распределяться между населенными пунктами с количеством жителей более 1 тыс. человек. Обязательно средства пойдут в Челябинск и 16 моногородов. Планируется благоустройство дворов — освещение, скамейки, урны, детские и спортивные площадки, парковки, озеленение. Также предполагается благоустройство наиболее посещаемого места в городе — улицы, сквера или парка.

Еще один проект «Парки малых городов» подразумевает направление 27,5 млн рублей (19,2 — федеральных и 8,3 — областных) на обустройство парков в городах с численностью до 250 тыс. человек.

Третий проект касается ремонта домов и дворцов культуры сельских территорий. На это выделено 32 млн рублей. Уже 17 зданий включено в заявку на капремонт, еще десять ждет обновление аппаратуры.

Наконец, четвертый проект — это театры малых городов Это касается Златоуста и Озерска.

Соответствующие изменения были внесены в областной бюджет на январском заседании Законодательного Собрания. С учетом изменений доходы бюджета составят 123 млрд 491,6 млн рублей, расходы 133 млрд 433 млн рублей, дефицит на уровне 10 млрд рублей.

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