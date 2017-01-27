В Башкирии планируют открыть новые отделения медицинской реабилитации

Как отметили в региональном Минздраве, реализация новой системы медицинской реабилитации сократит сроки лечения, количество осложнений, случаи летальности, повысит качество жизни пациентов.

Система предполагает создание сквозной трехэтапной специализированной по профилю оказания медицинской помощи системы регистрации пациентов, включенных в процесс медицинской реабилитации. Помимо этого, нововведение будет способствовать разработке научно обоснованных показателей перевода с одного этапа реабилитации на другой, а также формированию научной основы для оценки реабилитационного потенциала и качества работы реабилитационных центров.