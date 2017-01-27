Чекусов признал, что в Омской области снижается поголовье крупного рогатого скота

В этом году расходы фермеров на модернизацию государство готово компенсировать на треть.

В Омской области запускаются новые проекты по развитию животноводства и мелиорации. Это будет целый комплекс мер, направленных на дальнейшее развитие отрасли и создание систем для эффективного животноводства и производства зерна и кормов.

Проекты стартуют уже в нынешнем 2017 году. Их презентацию сегодня провели министр экономики Омской области Оксана Фадина и глава Минсельхоза Максим Чекусов.

Было отмечено, что есть серьезные проблемы с эксплуатацией сельхозугодий в северных районах, где необходимо осушать земли из-за высокого уровня грунтовых вод. А на юге области другая проблема — там необходимо орошение.

В общем и целом на развитие мелиорации и восстановление ранее существовавших систем мелиорации Омской области выделено Москвой 187 млн рублей. Кроме того, в рамках программы в регион поступят два новых экскаватора.

При этом министр признал, что в сельском хозяйстве региона есть проблемы, над которыми необходимо усиленно работать.

Максим Чекусов, министр сельского хозяйства Омской области:

— К сожалению, поголовье крупного рогатого скота у нас снижается. Мы должны проанализировать риски, и задействовать Минсльхоз РФ. В марте приедут специалисты из Москвы, которые будут обучать повышению племенного поголовья КРС. Также приедут представители финляндской компании. Мы приложили все усилия, чтобы поговорить об установлении цены для личных подсобных хозяйств.

В министерстве уверенны, что серьезную помощь аграриям окажут новые возможности господдержки в системе кредитования и получения субсидий. Ставки по кредитам серьезно снижены, кроме того, государство готово компенсировать до трети расходов на оснащение и замену оборудования в фермерских хозяйствах.

Максим Чекусов:

— Крайне важная цель поставлена. Здесь много параметров сложно контролировать. В прошлом году кредиты для наших аграриев стоили от 15 до 25 процентов. Сегодня есть возможность получения кредита от 1 до 5 процентов. В прошлом году государство от 20 процентов компенсировало фермерам на модернизацию, теперь 30.

Кроме того, министерство также сопровождает строительство животноводческих комплексов. В ведомстве считают, что хозяйства необходимо сопровождать на всем протяжении финансирования, дабы избежать нецелевого использования средств.