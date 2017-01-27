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18:00 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

49 месторождений полезных ископаемых разрабатываются в Волгоградской области

Шесть новых объектов внесено в перечень участков недр местного значения Волгоградской области.

Среди них 4 месторождения строительного песка и 2 месторождения карбонатных пород.

Как сообщают ВДТВ в комитете природных ресурсов и экологии Волгоградской области, право пользования недрами может быть предоставлено ведомством только на те участки, которые внесены в перечень участков недр местного значения.

Всего на территории Волгоградской области разрабатывается 49 месторождений общераспространенных полезных ископаемых. На 33 из них производится добыча строительных песков, на 7 — карбонатные породы, используемые для производства щебня, на 5 — сырье для керамического кирпича. Также в регионе добывается глина, песчаник и мел.

За 9 месяцев 2016 года налоги на добычу полезных ископаемых принесли в бюджет региона более 16,5 миллионов рублей, что на 5,6 миллионов больше, чем за аналогичный период 2015 года.

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