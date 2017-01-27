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15:21 (мск), источник: Sputnik.by

Эксперт о том, что ждет пенсионную систему в Беларуси

О разнице распределительной и накопительной пенсионных систем, о дополнении одной другой и о повышении уровня личной ответственности граждан за свою спокойную старость ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев поговорил с финансовым аналитиком Алексеем Новицким.

Источник: Sputnik.by

Эксперт о том, что ждет пенсионную систему в Беларуси.

В Беларуси действует государственная распределительная пенсионная система. Накопительного фактора впрямую нет, но есть вариант реформы, активно обсуждаемый сейчас: влияние стажа и величины уплаченных страховых взносов. Реформа пенсионной системы связана с сокращением трудоспособного населения нашей страны, для предупреждения возможного дефицита бюджета.

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«У нас государственная распределительная пенсионная система. Но каждый гражданин Республики Беларусь может делать вторую часть накопительной системы. Это называется накопительное страхование жизни. Есть ряд компаний, например, государственная компания “Стравита”, которая позволяет каждому гражданину ежемесячно или ежегодно добровольно делать отчисления», — пояснил Алексей Новицкий.

Опасения, связанные с безопасностью таких средств, эксперт считает необоснованными, так как в случае нашей страны речь идет не о частных пенсионных фондах, как в России, а о государственной компании, где гарантом сохранности выступает государство. И сумма, которая будет начислена гражданину через необходимое количество лет, известна с самого начала, с первого вклада. Алексей Новицкий считает подобную систему достаточно надежной в нашей стране, чтобы обеспечить себе пенсию в национальной или иностранной валюте.

«Государство уже намекает на решение такой социальной ситуации, когда работоспособных в стране меньше, чем иждивенцев. И это именно эти способы: плавное повышение пенсионного возраста, ввод такого инструмента, как накопительное страхование жизни. Чтобы люди сами подумали о себе, заранее и заблаговременно», — считает финансовый аналитик.

Напомним, что на основании указа 137 от 11 апреля 2016 года «О совершенствовании пенсионного обеспечения» в течение ближайших шести лет (а именно, с 2017 по 2022 годы) будет приводиться в действие пенсионная реформа. Ежегодно с первого января 2017 года минимальный возраст для оформления трудовой пенсии будет увеличиваться на 6 месяцев и к началу 2022 года составит 58 лет для представителей женского пола и 63 года — для мужского. Кроме того, в соответствии с указом 534 от 31 декабря 2015 ежегодно на те же шесть месяцев будет возрастать минимальный страховой стаж, необходимый для оформления пенсии по возрасту (сейчас он составляет 15 лет, а к 2025 достигнет отметки 20).

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