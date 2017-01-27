УК Свердловского района будут наказаны за сосульки на крышах

В Свердловском районе в январе был проведен осмотр дворов на предмет уборки снега. Всего специалисты провели проверку 200 дворов. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в адрес УК было направлено 21 требование об устранении нарушений и составлено 17 административных протоколов.



Нарушения касались неубранного снега и льда с козырьков подъездов и крыш домов. Протоколы были составлены в отношении УК «Моторостроитель», а конкретно за содержание домов по улице Куйбышева, 101, 103, улице Коминтерна, 28, 30, улице Клары Цеткин, 19, 25, 27, улице Солдатова, 42/1 и улице Уфимская, 10. Также привлечены к ответу компании ООО «УралМонтажСтрой», нарушения были выявлены по улице Сергинская, 22, 22а, 27, и УК «Квадрат Строй Сервис» за нарушения по улице Сибирская, 61.