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13:39 (мск), источник: Новости Перми

УК Свердловского района будут наказаны за сосульки на крышах

В январе специалисты проверили 200 дворов. По результатам осмотров было составлено 17 административных протоколов.

Источник: РИА "Новости"

В Свердловском районе в январе был проведен осмотр дворов на предмет уборки снега. Всего специалисты провели проверку 200 дворов. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в адрес УК было направлено 21 требование об устранении нарушений и составлено 17 административных протоколов.

Нарушения касались неубранного снега и льда с козырьков подъездов и крыш домов. Протоколы были составлены в отношении УК «Моторостроитель», а конкретно за содержание домов по улице Куйбышева, 101, 103, улице Коминтерна, 28, 30, улице Клары Цеткин, 19, 25, 27, улице Солдатова, 42/1 и улице Уфимская, 10. Также привлечены к ответу компании ООО «УралМонтажСтрой», нарушения были выявлены по улице Сергинская, 22, 22а, 27, и УК «Квадрат Строй Сервис» за нарушения по улице Сибирская, 61.

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