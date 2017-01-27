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16:18 (мск), источник: Калининград.Ru

Горсовет Калининграда предлагает ужесточить требования к торговцам алкоголем по ночам

Депутаты Горсовета хотят ужесточить требования к торговым точкам, которые получают лицензии на продажу алкоголя в ночное время.

Источник: Калининград.Ru

Вопрос обсуждался на заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике в четверг, 26 января.

По данным народных избранников, сейчас в Калининграде работают более сотни палаток, торгующих спиртным после 22:00. Большинство из них расположены в спальных микрорайонах.

Депутатам Горсовета поступает большое количество жалоб от населения на работу таких торговых точек. Около этих палаток практически круглосуточно собираются криминальные элементы и асоциальные личности, которые мешают отдыхать людям. Жалобы также поступают от участковых полиции. Они проверяют торговые точки, но у них есть лицензия и фактически сделать ничего нельзя. Стоит один стол, два стула и всё — а по документам это кафе, — прокомментировал депутат Горсовета Олег Шкиль.

Народные избранники предлагают ужесточить требования к заведениям общепита, которые получают лицензии на продажу алкоголя после 22:00. Депутаты считает правильным выдавать разрешения только тем точкам, в которых есть кухня, санузлы и «достойные условия» для посетителей.

Как рассказал глава Горсовета Андрей Кропоткин, депутаты планируют направить свои предложения в Облдуму для внесения поправок в законодательство.

С 1 января 2011 года в регионе запретили продажу алкоголя крепостью более 5% с 23:00 до 08:00. Позже временной интервал расширили на период с 22:00 до 10:00, добавив в перечень алкогольной продукции пиво.

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