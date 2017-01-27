Минобороны заявило о планах сменить все легкие истребители на МиГ-35

Бондарев подчеркнул, что воздушные силы нуждаются в подобных самолетах и ВКС сменят «всю легкую истребительную авиацию именно на этот класс». При этом точные сроки смены парка истребителей Бондарев не назвал.

Об этом заявил главком ВКС Виктор Бондарев на презентации МиГ-35 в Луховицах, передает «РИА Новости».

Главком ВКС также отметил, что в первой партии воздушные войска намерены закупить 30 новейших истребителей. При этом первый контракт на приобретение МиГ-35 заключат сразу после завершения летных испытаний.

Бондарев подтвердил, что истребитель сможет применять весь спектр современных вооружений, в том числе и лазерное. Глава ВКС отметил, что подобные самолеты, обладающие высокой дальностью полета, нужны России для решения боевых задач в ходе локальных конфликтов. «Слава богу, что нет сейчас крупных вооруженных конфликтов, есть только локальные, как в Сирии. Нам нужны самолеты именно такие, которые могли бы эту задачу решить», — заявил он.

В четверг, 26 января, в Луховицах начались летные испытания истребителя МиГ-35. Возможности нового самолета были показаны по видеоконференции президенту Владимиру Путину, министру обороны Сергею Шойгу и министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

МиГ-35 — истребитель четвертого поколения. По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, самолет имеет увеличенную на 50% дальность полета. Кроме того, авиастроители увеличили количество точек подвеса вооружений, что, по словам Слюсаря, позволяет использовать и текущие, и перспективные образцы авиационных средств поражения.