Истребитель МиГ-35 оснастят лазерным оружием

«Как пройдут испытания, сразу приступим к освоению. В принципе, у самолет все есть, чтобы применять любой вид лазерного оружия, как по земле, так и по воздуху», — сказал Бондарев журналистам в пятницу.

Накануне глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что серийное производство новейшего истребителя МиГ-35 начнется после 2019 года, он сможет нести лазерное оружие.

«Мы увеличили количество (с 6 до 8) точек подвески, что позволяет использовать и текущие, и перспективные образцы авиационных средств поражения, в том числе и лазерное оружие», — сказал он.

МиГ-35 — самый новый в семействе истребителей «МиГ». Этот самолет относится к поколению 4++ и рассматривается как переходное звено к истребителю пятого поколения. Самолёт оснащен радиоэлектронным оборудованием, которое позволяет применять все средства авиационного поражения.

В состав вооружения МиГ-35 вводятся перспективные авиационные вооружения, которые ранее не предлагались на экспорт. В их числе — средства поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны ПВО.

МиГ-35 оснащен современным комплексом обороны, он сводит до минимума шансы внезапной атаки со стороны противника, позволяет распознавать как самолеты, так и летящие ракеты.