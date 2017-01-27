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14:00 (мск), источник: Интерфакс

Истребитель МиГ-35 оснастят лазерным оружием

Москва. 27 января. INTERFAX.RU — ВКС РФ освоят оснащение лазерным оружием на новейшем легком истребителе МиГ-35, заявил главком ВКС РФ Виктор Бондарев.

Источник: РИА "Новости"

«Как пройдут испытания, сразу приступим к освоению. В принципе, у самолет все есть, чтобы применять любой вид лазерного оружия, как по земле, так и по воздуху», — сказал Бондарев журналистам в пятницу.

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Накануне глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что серийное производство новейшего истребителя МиГ-35 начнется после 2019 года, он сможет нести лазерное оружие.

«Мы увеличили количество (с 6 до 8) точек подвески, что позволяет использовать и текущие, и перспективные образцы авиационных средств поражения, в том числе и лазерное оружие», — сказал он.

МиГ-35 — самый новый в семействе истребителей «МиГ». Этот самолет относится к поколению 4++ и рассматривается как переходное звено к истребителю пятого поколения. Самолёт оснащен радиоэлектронным оборудованием, которое позволяет применять все средства авиационного поражения.

В состав вооружения МиГ-35 вводятся перспективные авиационные вооружения, которые ранее не предлагались на экспорт. В их числе — средства поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны ПВО.

МиГ-35 оснащен современным комплексом обороны, он сводит до минимума шансы внезапной атаки со стороны противника, позволяет распознавать как самолеты, так и летящие ракеты.

Комментарии
1
Хан Югры
Ультиматум русским матом
Мы не будем объявлять:
Маза фака слабовата
Против нашей: «вашу мать!».
Англосаксы дальше санкций
В битве с нами не пойдут,
Ибо знают англосаксы:
Дальше Гитлеру капут!
Если станут, как «укропы»,
Называть не русским Крым,
Мы Америке с Европой
Сразу выключим Гольфстрим.
Завернём его, как раньше,
Русским Северным путём,
Чтобы снова наша Раша
Стала Арией, притом,
Стала Скифией, при этом,
И Тартарией опять,…
И в обнимку с белым светом
Снова Русь пойдёт сиять.
Переступим через НАТО
И уж точно в этот раз
Мы вернём себе обратно
Всё что наше, вашу мать!
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