В Омске готовят предложения по выводу маршруток из тени

Омские власти вновь озаботились выводом маршрутного бизнеса из тени. Сразу несколько заявлений на эту тему сделал сегодня губернатор Омской области Виктор Назаров.

Напомним, что с июля 2016 года введена за нелегальные перевозки введена административная ответственность, но теневой бизнес пока сохранил свои позиции, несмотря на большое число проверок и рейдов.

В правительстве признают, что это создает определенные проблемы для экономики региона, так как бюджет недополучает налоги, а муниципальные ПАТП терпят убытки из-за сокращения пассажиропотока. При этом нелегальные перевозчики ухитряются уходить от ответственности, пользуясь недоработками в законодательстве.

В итоге омский Минпром должен до 1 марта направить свои предложения в комитет Госдумы России по транспорту и строительству о внесении изменений в закон № 220-ФЗ. Инициативы касаются мер правового принуждения к недобросовестным перевозчикам, нерегулярно обслуживающим маршруты, либо и вовсе бросившие их. При этом омичи предлагают расширить функции и полномочия сотрудников ГИБДД УМВД России по контролю над нелегальными перевозчиками. Кроме того, информация о незаконной предпринимательской деятельности будет предоставляться в налоговую службу и суды.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Закон есть закон, и мы должны добиваться его исполнения от всех. Выводить сферу пассажирских перевозок из тени нужно согласованными действиями всех заинтересованных сторон. Для разрешения проблемных вопросов требуется выработка единой позиции и консолидация усилий всех структур и ведомств, задействованных в реализации 220-го закона. Система пассажирских перевозок в регионе должна стать максимально эффективной.