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14:39 (мск), источник: Om1.ru

В Омске готовят предложения по выводу маршруток из тени

Федеральный закон № 220, регламентирующий сферу перевозок, начал действовать полгода назад, но в маршрутном бизнесе по-прежнему много нелегалов. Практика показала, что закон несовершенен и нуждается в серьезной доработке.

Омские власти вновь озаботились выводом маршрутного бизнеса из тени. Сразу несколько заявлений на эту тему сделал сегодня губернатор Омской области Виктор Назаров.

Напомним, что с июля 2016 года введена за нелегальные перевозки введена административная ответственность, но теневой бизнес пока сохранил свои позиции, несмотря на большое число проверок и рейдов.

В правительстве признают, что это создает определенные проблемы для экономики региона, так как бюджет недополучает налоги, а муниципальные ПАТП терпят убытки из-за сокращения пассажиропотока. При этом нелегальные перевозчики ухитряются уходить от ответственности, пользуясь недоработками в законодательстве.

В итоге омский Минпром должен до 1 марта направить свои предложения в комитет Госдумы России по транспорту и строительству о внесении изменений в закон № 220-ФЗ. Инициативы касаются мер правового принуждения к недобросовестным перевозчикам, нерегулярно обслуживающим маршруты, либо и вовсе бросившие их. При этом омичи предлагают расширить функции и полномочия сотрудников ГИБДД УМВД России по контролю над нелегальными перевозчиками. Кроме того, информация о незаконной предпринимательской деятельности будет предоставляться в налоговую службу и суды.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

 — Закон есть закон, и мы должны добиваться его исполнения от всех. Выводить сферу пассажирских перевозок из тени нужно согласованными действиями всех заинтересованных сторон. Для разрешения проблемных вопросов требуется выработка единой позиции и консолидация усилий всех структур и ведомств, задействованных в реализации 220-го закона. Система пассажирских перевозок в регионе должна стать максимально эффективной.

Кроме того, до 1 марта 2017 года в Омской области должны привести в порядок реестр маршрутов регулярных перевозок в соответствие с новыми требованиями, внеся в него сведения об экологических характеристиках транспортных средств. А транспортной инспекции рекомендовано применять к перевозчикам-нарушителям максимально допустимые санкции.

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