В Самарской области капитально отремонтировано 1044 многоквартирных дома

Об этом сообщил сайт регионального Фонда капремонта.

Речь идет о:

326 МКД — ремонт инженерных сетей; 451 МКД — ремонт крыш; 112 МКД — ремонт фасада; 85 МКД — ремонт лифтов; 66 МКД — разработка научно-проектной документации; 2 МКД — разработка проектно-изыскательских работ по фундаменту; 2 МКД — ремонт фундамента.

Собираемость взносов на капитальный ремонт в 2016 г. составила 90,1%. Почти 100% сборы показали такие муниципалитеты как Богатовский, Челно-Вершинский, Борский, Отрадный, Клявлинский. В Самаре собираемость взносов составляет 92%, в Тольятти 89%.

Задолженность за частную собственность по Самарской области составила 2 467,6 млн рублей. Наиболее низкие сборы отмечаются в районах: Елховский — 38,2%, Волжский — 47,8%, Ставропольский — 49,6%, Большеглушицкий — 53,5%, Большечерниговский — 56,9%.

С целью повышения собираемости взносов проводится судебно-претензионная работа в отношении собственников помещений, имеющих задолженность. В 2016 г. жителям Самарской области было направлено 10, 9 тыс. исковых заявлений и заявлений о выдаче судебного приказа на общую сумму 80,9 млн руб. из которых более 52 млн руб. взыскано. В адрес юридических лиц направлено 2796 претензий, а также 365 исковых заявлений о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт.

По результатам проведенной исковой деятельности взыскано свыше 180 млн рублей. По данным решениям неплательщики выплачивают также и судебные издержки. Иные дела находятся на рассмотрении в судах.

В 2016 г. региональным оператором начата работа по начислению пени за несвоевременную и неполную уплату взносов на капитальный ремонт.

Также Фондом капитального ремонта ведется претензионная и исковая работа с подрядными организациями, которые выполняют работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Так, в 2016 году Фонд направил подрядчикам 125 претензий. В основном они касались выполнения промежуточных работ, связанных с наличием замечаний, устранения вреда, причиненного собственникам в ходе проведения капитального ремонта. Более того, выставлялись штрафные неустойки, в связи с просрочкой исполнения обязательств в срок по договору. Размер поступившей в Фонд неустойки составляет 8,1 млн рублей.

В рамках действующего краткосрочного плана в 2017 г. планируется отремонтировать порядка 1073 МКД. В 359 домах пройдет ремонт инженерных систем, в 468 — ремонт крыш, в 34 — ремонт или замена лифтового оборудования, в 207 — ремонт и утепление фасада и в 5 — ремонт фундамента.