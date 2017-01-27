Бесплатно квартиры можно приватизировать только до 1 марта

Как известно, 4 июля 1991 года был принят закон «О приватизации жилищного фонда Российской Федерации», который позволил миллионам российских граждан стать собственниками жилья. Программа приватизации должна была завершиться в 2005 году, но неоднократно продлевалась.

Действие программы приватизации может быть продлено и на этот раз, но, как отмечают специалисты, это будет касаться жителей определенных территорий, например Севастополя и Крыма, недавно вошедших в состав Российской Федерации, а также некоторых категорий населения: сирот, малообеспеченных и многодетных семей.

После оформления жилья в собственность у человека возникают не только права, но и обязанности. Например, бремя содержания общего имущества многоквартирного дома, выраженное в платежах на капитальный ремонт, а также обязательства по уплате налога на имущество физических лиц. В кризисное время это может стать аргументом не приватизировать собственное жилье.