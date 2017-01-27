На обновленной улице Ленина «узаконят» парковки
Проектом реконструкции ныне существующие стихийные парковки сделают более оформленными.
Проектом реконструкции ныне существующие стихийные парковки сделают более оформленными.
Парковки для машин или тротуары для горожан — извечное противостояние в Омске, да и во многих других городах. Еще во время реконструкции первой части улицы Ленина — Любинского проспекта — «ИдеалСтрою» приходилось искать компромисс между сторонами.
Работа над разработкой проекта обновления второй части — от Юбилейного до Ленинградского моста — не преподнесла сюрпризов в этой части.
Владислав Черников, заместитель директора
— По дополнительным парковочным местам была дискуссия, что брать, что не брать. В Омске, как и везде, идет борьба между автомобилистами и активистами вроде «город для людей». Не сказать что будут дополнительные места, я бы сказал так: стоянки будут организованные.
Представитель подрядчика, уточнил о каких местах идет речь.
Добавим, сейчас проект еще дорабатывается. Утвердить его планируется в