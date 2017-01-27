На обновленной улице Ленина «узаконят» парковки

Работа над разработкой проекта обновления второй части — от Юбилейного до Ленинградского моста — не преподнесла сюрпризов в этой части.

Парковки для машин или тротуары для горожан — извечное противостояние в Омске, да и во многих других городах. Еще во время реконструкции первой части улицы Ленина — Любинского проспекта — «ИдеалСтрою» приходилось искать компромисс между сторонами.

На время реконструкции движение по улице Ленина могут перекрыть

Владислав Черников, заместитель директора компании-подрядчика «ИдеалСтрой»:

— По дополнительным парковочным местам была дискуссия, что брать, что не брать. В Омске, как и везде, идет борьба между автомобилистами и активистами вроде «город для людей». Не сказать что будут дополнительные места, я бы сказал так: стоянки будут организованные.

Представитель подрядчика, уточнил о каких местах идет речь. Во-первых, сейчас есть стихийная парковка на четной стороне улицы Ленина в районе пересечения с улицей Лермонтова. Там будет организован пешеходный переход, и стоянка станет условно говоря островком безопасности, более «окультуренная».

Во-вторых, будет реорганизована парковка напротив дома № 30, известного тем, что там вырубили все деревья, на что подали в суд местные жители. Сейчас к ней есть вопросы по безопасности, в частности, столбы освещения стоят не по нормативам. Их планируют заключить в те же условные островки безопасности не менее чем за 0,7 метра до проезжей части.

В-третьих, на нечетной стороне улицы у Краеведческого музея появится парковка для инвалидов.

В-четвертых, не оформлена парковка от Броз Тито до Чкалова. Здесь появится дополнительный переход, а место стоянки «обыграют» бордюрным камнем.