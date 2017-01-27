69 семей Отрадного получили ключи от новых квартир

Глава города Александр Бугаков поздравил новоселов с долгожданным переездом и вручил ключи от нового жилья.

«Сегодня для нас праздничный день, завершено строительство двух новых домов. В них будут жить 64 семьи, пять квартир предназначаются для детей-сирот. Квартиры сделаны “под ключ”, здесь созданы все условия, чтобы вы могли начать жить здесь прямо сегодня», — обратился к жителям Александр Бугаков.

Отметим, что в 2016 году СОФЖИ завершил строительство двух многоквартирных пятиэтажных домов по ул. Сабирзянова, д. 3 в рамках программы «Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда» и программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Акты о вводе в эксплуатацию были подписаны областным минстроем 30 декабря 2016 года.

Благодаря проделанной работе Отрадный получил 5420,9 кв. м. нового комфортного жилья с чистовой отделкой.

После того, как семьи получили заветные ключи, они осмотрели свое новое жилье. «Как здесь просторно!» — почти хором сказали новоселы в подъезде. Действительно, здесь светло, уютно, а лестничные пролеты и площадки очень широкие.

Сами квартиры тоже очень уютные. В них сделан качественный косметический ремонт, установлены приборы учета, сантехника, на кухне уже есть газовая колонка и плита.

Счастливый новосел Ида Васильевна Мусина поделилась своей радостью с корреспондентом ВН: «До этого момента я жила в двухэтажном доме, на втором этаже. У меня в спальне упал потолок, это было ужасно. Мы с нетерпением ждали новую квартиру. Как только я зашла сюда, мне все сразу понравилось. Сделано качественно, красиво, уютно. Я хочу сказать огромное спасибо администрации города и строителям!».

Большинство семей начали переезжать в этот же день.

«На реализацию программы обновления жилого фонда областной бюджет выделяет серьезные деньги, — отмечает исполнительный директор СОФЖИ Реналь Мязитов. — Механизм, в рамках которого муниципалитет получает новое жилье, заключая контракты с застройщиками, на сегодня является одним из наиболее эффективных: люди, долгое время жившие в неподобающих условиях, переезжают в современные, комфортные квартиры, а муниципалитет обновляет свой жилой фонд».