В Омске фонарные столбы очищают от рекламы

Специалисты отдела контроля Кировского административного округа с 2016 года демонтировано 1104 знаково-информационных систем, из которых 39 демонтировано в уже в этом году.

В окружной администрации предупреждают, что при неправильной установке конструкции могут стать причиной дорожно-транспортного происшествия, ухудшить обзор для водителей. Кроме того, ненадежное слабое крепление может привести к несчастному случаю.

Последний рейд был проведён на улицах Волгоградской и Дергачёва. По результатам проверки рабочими демонтировано 22 объекта, большинство из которых были размещены на опорах освещения, деревьях и отдельно стоящих конструкциях. Следующий демонтаж запланирован на 31 января.