В Омске фонарные столбы очищают от рекламы
Размещение незаконно установленных
Размещение незаконно установленных
Специалисты отдела контроля Кировского административного округа с 2016 года демонтировано 1104
В окружной администрации предупреждают, что при неправильной установке конструкции могут стать причиной
Последний рейд был проведён на улицах Волгоградской и Дергачёва. По результатам проверки рабочими демонтировано 22 объекта, большинство из которых были размещены на опорах освещения, деревьях и отдельно стоящих конструкциях. Следующий демонтаж запланирован на 31 января.