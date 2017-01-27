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15:56 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии выставлена на торги заготовка 25 тысяч кубометров древесины

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Министерство лесного хозяйства Башкортостана выставило на аукционы по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для обеспечения предпринимателей 49 лотов.

Общий объем заготовки древесины — 25,3 тысячи кубометров. Участки находятся на территории Альшеевского, Бирского, Бурзянского, Иглинского, Нуримановского и Салаватского лесничеств. Заявки на участие в аукционах будут приниматься с 30 января по 17 февраля 2017 года, сообщили в пресс-службе Минлесхоза РБ.

Узнать подробнее об аукционах для предпринимателей можно на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов.

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