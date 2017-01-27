Китайская корпорация интересуется дорожными проектами в Башкирии

В ходе одного из визитов в КНР вице-премьер Правительства республики Ильяс Муниров, ранее возглавлявший Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству, завязал контакты с крупной китайской компанией из юго-западной провинции Чунцин. 25 января ее представители приехали с деловым визитом для более тесного знакомства. Возглавил делегацию замдиректора отдела по зарубежным проектам Чунцинской строительно-инжиниринговой компании Хе Тиан Кун.

В уфимском Доме Инвестора потенциальные участники ознакомились с несколькими проектами, реализующимися в рамках государственно-частного партнерства. Это Восточный выезд, мост через реку Белую в продолжение дороги по улице Интернациональной, наземное метро — метробус; проекты «Обход Бирска», «Обход Нефтекамска» с мостом через Каму.

Еще один важный проект — строительство дороги Бавлы — Кумертау как части международного маршрута Европа — Западный Китай. Протяженность дороги — 290 км. Четырехполоснаая трасса первой технической категории пройдет через Ермекеевский, Бижбулякский, Альшеевский, Миякинский, Стерлибашевский, Федоровский, Куюргазинский районы и вблизи городов Белебей, Стерлитамак, Салават, Ишимбай, Мелеуз, Кумератау. На протяжении трассы предусмотрено шесть развязок на пересечении с региональными дорогами. Федеральный бюджет финансирует проект на 75 процентов. 5 процентов должен вложить региональный бюджет, еще 20 — внебюджетные средства. Проезд по дороге Бавлы — Кумертау будет платным. Кроме оплаты проезда, источником возврата инвестиций могут стать доходы от придорожного сервиса (АЗС, автосервис, общепит) и развития недвижимости на придорожных территориях.

«Мы готовы к сотрудничеству, главное — разработать модель, устраивающую обе стороны», — сказал Хе Тиан Кун. Он сообщил, что в Chongqing construction engineering group работают 150 тысяч сотрудников. Компания имеет опыт работы в странах Африки, и теперь планирует выйти на европейский рынок.