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16:36 (мск), источник: Фонтанка

ФАС: Контракт по стадиону на Крестовском на 950 млн заключили с нарушениями

Нарушения при заключении контракта на подготовку стадиона на Крестовском острове к ЧМ-2018 выявила комиссия управления федеральной антимонопольной службы по Петербургу. Договор на 950 млн рублей Смольный отдал «Метрострою» без конкурса.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УФАС, сегодня, 27 января, комиссия провела внеплановую проверку контракта на допработы по стадиону. Эти действия инициировала прокуратура после жалобы частного лица.

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Антимонопольщики установили, что комитет по строительству Смольного нарушил части 1, 5 статьи 24 закона о госзакупках (44-ФЗ) и пункт 1 части 1 статьи 93 этого же закона.

«Заказчик неправильно выбрал способ определения поставщика», — объяснили в пресс-службе.

Тем не менее, УФАС не выдало комитету предписание и не назначило штраф. Как объяснили в ведомстве, ранее комитет финансового контроля уже оштрафовал заказчика на 50 тысяч рублей за то же нарушение, а второй раз санкции накладывать запрещено. Выписать предписание также уже невозможно — расторгнуть контракт можно только через суд, а времени на разбирательства нет. Контракт истекает через 2 месяца — в конце марта этого года.

Напомним, комитет по строительству заключил контракт с ОАО «Метрострой» 20 декабря 2016 года. В него вошли дополнительные работы по оборудованию стадиона к Кубку конфедераций и Чемпионату мира по футболу-2018. Тогда в Смольном пояснили, что дополнительные средства пойдут на оборудование зоны контроля доступа, их планируют в будущем взыскать с экс-подрядчика — «Трансстроя».

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