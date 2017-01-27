ФАС: Контракт по стадиону на Крестовском на 950 млн заключили с нарушениями

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УФАС, сегодня, 27 января, комиссия провела внеплановую проверку контракта на допработы по стадиону. Эти действия инициировала прокуратура после жалобы частного лица.

Антимонопольщики установили, что комитет по строительству Смольного нарушил части 1, 5 статьи 24 закона о госзакупках (44-ФЗ) и пункт 1 части 1 статьи 93 этого же закона.

«Заказчик неправильно выбрал способ определения поставщика», — объяснили в пресс-службе.

Тем не менее, УФАС не выдало комитету предписание и не назначило штраф. Как объяснили в ведомстве, ранее комитет финансового контроля уже оштрафовал заказчика на 50 тысяч рублей за то же нарушение, а второй раз санкции накладывать запрещено. Выписать предписание также уже невозможно — расторгнуть контракт можно только через суд, а времени на разбирательства нет. Контракт истекает через 2 месяца — в конце марта этого года.