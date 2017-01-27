Новосибирцы в среднем получают 29,1 тыс. рублей в месяц
Такие цифры озвучил Новосибирскстат за период с января по ноябрь 2016 года.
Такие цифры озвучил Новосибирскстат за период с января по ноябрь 2016 года.
Среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций в Новосибирской области в
С таким уровнем зарплат область оказалась на седьмом месте среди регионов Сибири. Среди сибирских регионов в лидерах
Обошла Новосибирскую область и Бурятия с уровнем зарплат в указанный период 29 423 рубля. Ниже заработные платы в Кемеровской области (29 110 руб.), Туве (28 862 руб.), Республике Алтай (23 344 руб.) и Алтайском крае (20 486 руб.).
Больше всех в Новосибирской области получают сотрудники финансовой сферы — 54 782 рубля, меньше всех заработная плата у сотрудников гостиничного и ресторанного бизнеса — в среднем 15 538 рублей в месяц.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций по Сибирскому федеральному округу в январе — ноябре 2016 года составила 30 582 рубля.