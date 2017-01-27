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16:04 (мск), источник: ИА REGNUM

Новосибирцы в среднем получают 29,1 тыс. рублей в месяц

Такие цифры озвучил Новосибирскстат за период с января по ноябрь 2016 года.

Источник: Reuters

Среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций в Новосибирской области в январе-ноябре 2016 года составила 29 133 рубля, такие данные ИА REGNUM озвучили в Новосибирскстате.

С таким уровнем зарплат область оказалась на седьмом месте среди регионов Сибири. Среди сибирских регионов в лидерах по-прежнему Красноярский край (37 213 руб.), Томская (34 664 руб.) и Иркутская (34 182 руб.) области, Забайкальский край (31 687 руб.) и Хакасия (31 585 руб.). Более высокий уровень заработной платы в этих регионах органы статистики объясняют особенностями отраслевой структуры их экономики и величиной применяемого районного коэффициента.

Обошла Новосибирскую область и Бурятия с уровнем зарплат в указанный период 29 423 рубля. Ниже заработные платы в Кемеровской области (29 110 руб.), Туве (28 862 руб.), Республике Алтай (23 344 руб.) и Алтайском крае (20 486 руб.).

Больше всех в Новосибирской области получают сотрудники финансовой сферы — 54 782 рубля, меньше всех заработная плата у сотрудников гостиничного и ресторанного бизнеса — в среднем 15 538 рублей в месяц.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций по Сибирскому федеральному округу в январе — ноябре 2016 года составила 30 582 рубля.

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